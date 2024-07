Rise of the Ronin ha ora una demo gratuita disponibile, Team Ninja condivide vari numeri sul gioco

Non è ormai pratica comune pubblicare delle demo per i giochi in uscita, dunque l'annuncio di una versione di prova gratuita di Rise of the Ronin, disponibile ormai a qualche mese di distanza dall'uscita già avvenuta, rappresenta una notizia positiva e interessante, e arriva insieme a una serie di dati pubblicati da Team Ninja e Sony sul titolo in questione.

La demo di Rise of the Ronin su PS5 consente di provare il primo capitolo della storia del gioco e gli eventuali salvataggi e progressi possono essere trasportati nel titolo completo, cosa che potrebbe funzionare proprio da introduzione e presentazione approfondita dell'action RPG in questione.

Nel caso non abbiate provveduto in precedenza, questa può essere l'occasione ideale per lanciarsi nel Giappone dell'epoca Bakumatsu messa in scena con grand cura da Team Ninja sulla console Sony, con Rise of the Ronin disponibile dallo scorso marzo.