Rise of the Ronin è il gioco più venduto di Koei Tecmo

Fumihiko Yasuda, il director di Rise of the Ronin , ha dichiarato in un'intervista che attualmente è il gioco più venduto in assoluto di Koei Tecmo . Ossia quello che ha fatto i numeri migliori. Già era noto che stesse vendendo meglio di Nioh, ma ora il dato è stato confermato in positivo, per la gioia di chi lo ha gradito e spera in un seguito.

Vendite ottime

Quindi l'intervistatore ha accennato all'ultimo rapporto finanziario di Koei Tecmo, in cui si parla di vendite migliori di quelle di Nioh per Rise of the Ronin, al che Yasuda ha affermato: "Ronin al momento ha le vendite migliori tra i titoli di Koei Tecmo."

Insomma, parliamo di un successo per l'editore giapponese e per Team Ninja, che pare siano riusciti a trovare il loro pubblico anche con questa avventura.

Rise of the Ronin è un titolo esclusivo per PS5. Ambientato nel Giappone del XIX secolo, racconta di un ronin alla ricerca del proprio destino in una terra devastata dalla guerra. Riuscirà a farsi strada e a salvare l'intero Giappone, accompagnandolo verso una nuova era? Oppure soccomberà provando? Per scoprirlo bisogna vivere le sue avventure in un mondo aperto vasto e variegato.

Per avere maggiori dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Rise of the Ronin.