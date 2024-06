Un modder ha già ricreato lo scudo con la sega elettrica di DOOM: The Dark Ages in DOOM

La comunità di DOOM è tra le più attive del pianeta in ambito mod e, nemmeno a dirlo, ci sono volute meno di 24 ore prima che iniziasse a produrre contenuti ispirati al nuovo DOOM: The Dark Ages , appena presentato all'Xbox Showcase. Più precisamente, un modder, chiamato Craneo, ha riprodotto il già iconico scudo con sega elettrica integrata, lo Shield Saw, in DOOM . Parliamo del primo capitolo, quello sviluppato da John Carmack e John Romero.

Come funziona la mod

La mod non fa altro che convertire la normale sega elettrica nello scudo, aggiungendo alcune funzioni per renderne la riproduzione più realistica, come la possibilità di lanciarlo per affettare i nemici, per poi recuperarlo. Inoltre, impugnandolo funzionerà come un vero e proprio scudo, ossia bloccherà i colpi in arrivo. Tutti.

Chi ha provato la mod afferma che altera molto gli equilibri di DOOM, rendendolo più facile, visto che lo Shield Saw può bloccare ogni tipo di danno. Va detto che Craneo ha prodotto la mod in tempi davvero record e che, quindi, è probabile che la migliori nei prossimi giorni, magari considerando proprio i tipi di danno in arrivo e la direzione degli stessi, come da lui stesso spiegato. Inoltre c'è da considerare che DOOM è un gioco ormai molto vecchio e ben conosciuto, quindi una mod del genere va vista come una curiosità.

A conti fatti parliamo di un ottimo lavoro che ha impressionato moltissimo la comunità, tanto da ricevere grandi apprezzamenti come "Il diavolo è veloce, ma un fan di Doom lo è di più" o "il più veloce della Terra". Se vi interessa, potete scaricare la mod direttamente dal link fornito dal modder.