Rise of the Ronin: le vendite sono superiori a quelle della serie Nioh

Stando a quanto riportato nell'ultimo resoconto di Koei Tecmo per gli azionisti, Rise of the Ronin sta registrando numeri di vendita superiori rispetto a quanto fatto dai giochi della serie Nioh nello stesso periodo di tempo di permanenza sul mercato.

L'azienda non ha condiviso numeri di vendita specifici, ma ha sottolineato che il gioco ha ottenuto alte valutazioni da parte dei giocatori (citando la media voti degli utenti di 87 su Metacritic) e che ora si aspetta "step significativi nella crescita sul medio lungo termine".

Sempre secondo Koei Tecmo, il gioco è stato molto acclamato per il gameplay votato all'azione e i combattimenti, la storia e la rappresentazione del Giappone alla fine dell'epoca Edo. Inoltre, Rise of the Ronin "ha innalzato il livello dello sviluppo, tecnologia e gestione" della compagnia.