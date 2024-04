Classifica giapponese: Nintendo Switch domina, Mario Kart 8 Deluxe di nuovo primo

Nintendo Switch domina la classifica giapponese, tanto quella hardware quanto quella software, con quest'ultima che ha visto il ritorno di Mario Kart 8 Deluxe in prima posizione, seguito da Princess Peach: Showtime! e Super Mario Bros. Wonder.

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11,585 (5,804,495) [NSW] Princess Peach: Showtime! - 8,012 (143,180) [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 7,470 (1,829,996) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 7,078 (7,747,713) [NSW] Nintendo Switch Sports - 6,131 (1,320,273) [PS5] Rise of the Ronin - 5,651 (109,501) [NSW] Minecraft - 5,523 (3,502,392) [NSW] Splatoon 3 - 5,477 (4,282,105) [PS5] ARK: Survival Ascended - 4,127 (New) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3,791 (5,489,590)

Con ARK: Survival Ascended come unica new entry, la top 10 nipponica dal 15 al 21 aprile si presenta in pratica come una vera e propria sfilata dei million seller Nintendo, a conferma dello straordinario successo di questa piattaforma.

Si va infatti dal già citato Mario Kart 8 Deluxe (5,8 milioni di copie vendute solo in Giappone) ad Animal Crossing: New Horizon (7,7 milioni), da Splatoon 3 (4,3 milioni) a Super Smash Bros. Ultimate (5,5 milioni).