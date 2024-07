Risparmiate sui giochi Switch con le ricariche del portafogli Nintendo eShop in sconto su Instant Gaming

Se volete acquistare un gioco digitale su Nintendo Switch, fermatevi ora! No, non vogliamo convincervi a non comprarlo, tutto il contrario, ma vogliamo consigliarvi un modo per risparmiare qualcosa di più. Usando le ricariche dei portafogli Nintendo eShop è infatti possibile ottenere più credito rispetto alla cifra pagata, se le acquistate tramite Instant Gaming. Ad esempio, potete pagare 45.99€ per ottenere 50€ di credito. Si tratta di un modo per risparmiare qualche euro extra ogni volta che comprate in digitale, con sforzo minimo. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Gli sconti variano a seconda del valore della tessera, con le migliori promozioni (-8%) per i tagli da 50€, 75€ e 100€.