Bleak Faith: Forsaken ha una nuova data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, dopo il lungo posticipo

Il publisher Perp Games e il team Archangel Studios hanno annunciato la data di uscita di Bleak Faith: Forsaken su PS5 e Xbox Series X|S, che arriva dopo un notevole posticipo delle versioni console rispetto a quella PC già disponibile, e peraltro senza ancora una comunicazione precisa per quanto riguarda l'arrivo su PS4 e Xbox One.

L'action RPG in stile souls-like in questione sarà disponibile dal 6 agosto 2024 sulle console di attuale generazione, quasi un anno e mezzo dopo l'uscita originale della versione PC, avvenuta il 10 marzo 2023. D'altra parte, si tratta di un team composto praticamente da tre persone, dunque non stupisce la necessità di tempistiche alquanto lunghe per effettuare dei port su diverse piattaforme.

Per questo motivo, non c'è ancora una data di uscita per le annunciate versioni PS4 e Xbox One, che comunque dovrebbero arrivare in seguito, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte degli sviluppatori e del publisher.