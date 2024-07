Xbox Game Pass Ultimate è in sconto su Instant Gaming per la versione da tre mesi

Xbox Game Pass Ultimate sarà anche aumentato di prezzo, ma si tratta sempre di uno dei migliori servizio in abbonamento in circolazione per chi è in cerca di tanti giochi sempre disponibili sia su console che su PC (e su Cloud!). Non c'è però motivo per non risparmiare un po' nel suo utilizzo e possiamo farlo grazie ai codici digitali acquistabili su Instant Gaming. Per l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, il prezzo finale è 31.10€ invece di 39€ (nella pagina di Instant Gaming vedrete 25.49€, ma tale prezzo deve ancora calcolare le tasse). Potete trovare il tutto qui.

Il codice in vendita, precisiamo, ha valore con gli account europei, quindi anche quelli italiani.