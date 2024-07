Il film di Borderlands riceve uno spettacolare trailer finale a poche settimane dall'uscita nei cinema

Siamo ormai vicini al lancio del film di Borderlands nelle sale cinematografiche, con uscita prevista per il 7 agosto 2024 in Italia (il 9 agosto in USA), e Lionsgate approfitta di questo momento per pubblicare uno spettacolare "trailer finale" della pellicola.

Diretto da Eli Roth, Borderlands sembra essere un adattamento piuttosto fedele del gioco di Gearbox, almeno per quanto riguarda atmosfere e caratterizzazione generale. La storia ci porta sul pianeta Pandora, il più caotico della sua Galassia, dove una serie di personaggi alquanto bizzarri si ritrovano, per motivi differenti, a prendere parte a un'avventura condivisa.

Il nuovo trailer non mostra moltissimo della trama del film ma consente di dare un'altra occhiata alla realizzazione dei vari personaggi, di vedere qualcosa dei dialoghi e alcune scene d'azione, se non altro inserendoci all'interno della giusta atmosfera.