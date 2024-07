L'AS Roma sarà in esclusiva in EA Sports FC 25, annunciato l'accordo ufficiale pluriennale tra club e EA

AS Roma ed Electronic Arts hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e pluriennale che porterà per la prima volta la squadra maschile e quella femminile del club romano in EA Sports FC, a partire dal lancio di EA Sports FC 25.

L'accordo viene definito esclusivo dalle parti, e vedrà dunque l'AS Roma presente all'interno della nuova simulazione calcistica di EA, a quanto pare in esclusiva e dunque non comparirà in altri titoli tranne che nelle varie iterazioni di EA Sports FC e in FC MOBILE e FC Online.

La collaborazione comprende anche la presenza dell'AS Roma Women, squadra vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia nella propria categoria durante la scorsa stagione, che diventa così una delle due squadre della Serie A femminile a ottenere la licenza per la serie FC.