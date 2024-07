Un abbonamento a Xbox Game Pass solo per il Cloud potrebbe essere l'idea perfetta?

Il secondo elemento riguarda invece l'estraneità del cloud a fenomeni come l'obsolescenza dell'hardware , nel senso che gli utenti potrebbero accedere ai titoli della libreria Xbox senza soluzione di continuità, passando dalle produzioni di attuale generazione a quelle che arriveranno eventualmente sul prossimo modello della piattaforma Microsoft.

Il primo riguarda il progressivo potenziamento delle infrastrutture di rete e la copertura in 5G , che consentiranno di migliorare in maniera sostanziale l'esperienza con Xbox Cloud Gaming a prescindere dal dispositivo utilizzato, che si tratti di uno smartphone, di un tablet, di un notebook, di un televisore o di un... Nintendo Switch.

Una mossa del genere trasformerebbe ogni schermo in una Xbox , esattamente come i vertici della divisione gaming di Microsoft hanno sempre dichiarato di voler fare, e avrebbe un potenziale futuro straordinario, considerando due elementi in particolare.

Stando ad alcune voci, Microsoft sta valutando la possibilità di lanciare un abbonamento a Xbox Game Pass solo per il Cloud : una sottoscrizione a basso costo che possa rendere il game streaming della casa di Redmond accessibile letteralmente a centinaia di milioni di dispositivi.

Il prezzo è la chiave?

Allo stato attuale per accedere a Xbox Cloud Gaming bisogna sottoscrivere un abbonamento a Game Pass di tipo Ultimate, che ha ricevuto un aumento di prezzo di recente ed è passato da 14,99€ a 17,99€ al mese.

Si tratta di una cifra ancora assolutamente conveniente rispetto ai contenuti del servizio, fruibile sia su Xbox che su PC e inclusivo delle funzionalità per il multiplayer online, ma che si pone come una barriera per chi è interessato unicamente allo streaming.

È chiaro dunque che riformulare l'offerta lanciando un abbonamento solo per il Cloud, magari a un prezzo percettibilmente inferiore ai 10€ al mese, consentirebbe di valorizzare davvero questa piattaforma e di costruire solidissime basi per il futuro.

Un futuro, come detto, in cui questa tecnologia riuscirà a offrire un qualità del tutto paragonabile a quella del gaming nativo, con una risoluzione fino a 4K e senza artefatti da compressione o stutter legati a un flusso dati ancora poco efficiente.

Molti concordano nel dire che il cloud gaming sarà il futuro dei videogiochi e l'hardware come lo conosciamo oggi tenderà a scomparire, e in genere chi si prepara per primo alle sfide che arriveranno da qui ai prossimi anni tende a essere avvantaggiato.

Secondo voi l'idea di un abbonamento a Xbox Game Pass per il solo Cloud è vincente? E a quale prezzo Microsoft dovrebbe proporre questo tipo di sottoscrizione? Avete sperimentato con successo il cloud gaming o pensate ci vorrà ancora del tempo perché questa tecnologia possa dire la sua? Parliamone.