A questo punto esiste la concreta possibilità che da qui al lancio di Black Ops 6 assisteremo all'arrivo di ulteriori capitoli di Call of Duty , nell'ambito di una sorta di percorso celebrativo per il franchise che culmini appunto a ottobre.

Come annunciato ieri da Microsoft, Call of Duty: Modern Warfare 3 è ora disponibile su Xbox Game Pass : gli abbonati al servizio possono scaricare la standard edition del gioco senza costi aggiuntivi su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Una scelta obbligata?

Microsoft non è nuova alle aggiunte a sorpresa nel catalogo del suo servizio in abbonamento, ma è lecito pensare che l'introduzione improvvisa di Call of Duty: Modern Warfare 3 sia legata al recente aumento di prezzo di Xbox Game Pass.

L'operazione potrebbe dunque porsi come un modo per "farsi perdonare" il rincaro, sottolineando fin da subito come la maggiore spesa per l'abbonamento a Xbox Game Pass sia giustificata dall'immediato arrivo di contenuti di questa rilevanza.

Nel frattempo, stando ad alcune voci pare che Microsoft stia pensando a un abbonamento a Xbox Game Pass solo per il Cloud, nonché alla reintroduzione del piano Xbox Game Pass Friends and Family per la condivisione del servizio in ambito familiare.