Microsoft Flight Simulator riceve l'aggiornamento più grande con il World Update 17: UK & Ireland

Per quanto riguarda le ambientazioni naturali, il World Update 17 sfrutta delle nuove DEM (Digital Elevation Maps) ad alta risoluzione, in grado di rendere al meglio scenari e rilievi di Inghilterra, Scozia e Galles, come risulta visibile anche dal trailer di presentazione riportato qui sotto.

Proprio in vista ormai dell'arrivo del seguito, Microsoft Flight Simulator continua comunque ad espandersi e arricchirsi, ricevendo in queste ore quello che viene definito l' aggiornamento più grande di sempre per la simulazione in questione con il World Update 17: United Kingdom & Ireland .

Una Gran Bretagna molto più fedele alla realtà

La modellazione dello scenario sfrutta varie tecnologie oltre alle suddette mappe con elevazione digitale, come copertura LiDAR, TIN (triangulated irregular network), modellazione superficiale e, come sempre, costruzione manuale di vari elementi per una maggiore precisione.

Tutto questo porta a una riproduzione molto più precisa di molti elementi, con una maggiore cura anche per quelli naturali.

Gli sviluppatori, per esempio, fanno presente anche le evoluzioni effettuate in termini di vegetazione, con un incremento sostanziale di tipologie di piante riprodotte. Questo si vedrà particolarmente con l'arrivo di Microsoft Flight Simulator 2024, che condivide comunque con il capitolo precedente molti asset per quanto riguarda i "Big Data": rispetto alle 23 specie di alberi prima rappresentate, ora siamo verso le 200.

La fotogrammetria non copriva abbastanza le aree della Gran Bretagna, hanno spiegato gli sviluppatori, dunque hanno dovuto effettuare un lavoro di ricostruzione quasi totale del territorio. Le città appaiono ora molto più precise e dettagliate: solo considerando Londra, la capitale ora può contare su 1800 Km quadrati di dati in fotogrammetria avanzata, e la città risulta ora decisamente più vicina alla realtà rispetto a prima, così come molte altre dell'area geografica in questione, oltre agli elementi naturali e ai vari monumenti riprodotti.

Oltre a questa rielaborazione, il World Update XVII: UK & Ireland porta con sé nuove sfide, nuovi punti di interesse, vari aeroporti modellati a mano, nuovi voli di esplorazione e altro all'interno di Microsoft Flight Simulator. Il mese scorso abbiamo visto il nuovo traguardo raggiunto dalla simulazione come quantità di giocatori, che ha ormai superato i 15 milioni di utenti registrati nella community.