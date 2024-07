Apex Legends torna sui suoi passi, il nuovo Pass Battaglia potrà essere acquistato con gli Apex Coin

"Abbiamo intenzione di aumentare il valore e migliorare l'esperienza del Pass Battaglia : per una sintesi di ciò che offre il nuovo pass dalla seconda parte della Stagione 22, che partirà il 17 settembre, date un'occhiata all'infografica in calce. Questo è ciò che desideriamo sappiate:"

"Avete parlato e abbiamo ascoltato. Con il lancio della Stagione 22 ripristineremo la possibilità di acquistare il Pass Battaglia Premium per 950 Apex Coin ", si legge nel post stilato da Respawn Entertainment. "Lo ammettiamo: avremmo potuto gestire meglio questi cambiamenti, la colpa è nostra."

Il nuovo Pass Battaglia di Apex Legends potrà essere acquistato con gli Apex Coin : lo hanno annunciato gli sviluppatori del gioco in un messaggio rivolto alla community, arrivato alcuni giorni dopo la pioggia di critiche e il review bombing determinati dalle nuove politiche del battle royale.

Ammissione di colpa

Come ricorderete, Apex Legends ha ricevuto un pesante review bombing dopo l'annuncio del nuovo Pass Battaglia, e come spesso accade in questi casi (gli esempi sono ormai svariati) il team di sviluppo e il publisher hanno dovuto correre ai ripari.

"Riconosciamo per il futuro di doverci impegnare nell'essere più trasparenti e coerenti nelle nostre comunicazioni. Le vostre priorità sono le nostre priorità: cheater, stabilità del gioco e qualità degli aggiornamenti sono in cima ai nostri pensieri", continua il messaggio di Respawn Entertainment.

"Dobbiamo migliorare ed è per questo che ne stiamo prendendo atto. Il prossimo passo sarà quello di mettere a disposizione un numero di miglioramenti e fix in arrivo con la Stagione 22: i dettagli verranno forniti nelle note per la patch disponibile il 5 agosto."

"Grazie di nuovo per la vostra passione per il tempo che dedicate ad Apex Legends, perché non potremmo fare tutto questo senza di voi."