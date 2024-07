Meta AI si aggiorna su WhatsApp: Multilingua, Immagina e tanto altro

Nel corso delle ultime ore, in particolare, Meta avrebbe annunciato sul blog ufficiale di WhatsApp l'arrivo di un nuovo aggiornamento per il supporto all'app, con l'introduzione al modello Llama 3.1 : scopriamo insieme le principali novità.

È un dato di fatto, l' intelligenza artificiale da un paio d'anni a questa parte sta prendendo sempre più piede all'interno dei principali software e hardware: basti pensare per esempio a WhatsApp , la celebre app di messaggistica utilizzata da milioni e milioni di utenti, che ha recentemente introdotto il supporto a Meta AI , ampliando enormemente il suo bacino di funzionalità e potenzialità.

Con questo nuovo aggiornamento, Meta AI mira a semplificare il più possibile la creatività dell'utente con la funzione " Immagina modifica ", la quale consente di partire da un'immagine di riferimento, che può essere liberamente modificata con un prompt di comandi sulla base di ciò che si desidera, a seguito del comando "Immagina". In qualsiasi momento è possibile reimpostare, o eventualmente eliminare le foto necessarie alla configurazione.

Partiamo prima di tutto dall'arrivo della funzione multilingue : a partire da oggi, Meta AI introduce l'italiano e tantissime altre lingue per il suo utilizzo, come il francese, tedesco, hindi, portoghese e spagnolo. Ad oggi, Meta AI su WhatsApp è disponibile in 22 paesi , mentre è previsto l'arrivo futuro rispettivamente in Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun.

Immagina te stesso (e tanto altro)

La seconda novità più importante riguarda invece la propria persona: grazie al nuovo aggiornamento di Meta AI, infatti, è ora possibile immaginare sé stessi nelle più disparate condizioni o situazioni: a seguito del comando "Immagina me stesso" è dunque possibile inserire un prompt di comando con le proprie preferenze o suggerimenti, e Meta AI penserà al resto, generando un'immagine sulla base delle indicazioni fornite dall'utente. Sarà quindi possibile vedere sé stessi con un look diverso dal solito, alle prese con un nuovo sport adrenalinico o in un posto particolare del mondo.

Immagina me stesso, la nuova funzione AI di WhatsApp

Questa e altre funzioni sono al momento disponibili esclusivamente negli Stati Uniti, ma è previsto l'arrivo a breve anche nel resto del mondo. Il team di sviluppo ha inoltre annunciato di essere attualmente al lavoro per perfezionare le risposte a Meta AI, con diversi cambiamenti e correzioni introdotti ogni due settimane. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.