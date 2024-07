Apex Legends vittima di review bombing per il nuovo Pass Battaglia “migliorato” diviso in due parti

La novità più importante è che ora ci saranno due Pass a Stagione da 60 ricompense ciascuno , anziché quello singolo da 110 ricompense. Fin qui nessun problema, se non fosse che queste versioni "dimezzate" in versione Premium costeranno 9,99 euro , praticamente raddoppiando l'esborso per ottenere tutte le ricompense stagionali , cosa che ha scatenato le ire dei giocatori sui social e il conseguente review bombing.

Il doppio dei pass al doppio del prezzo, ma il numero di ricompense non cambia

Ma andiamo per gradi. A partire dalla Stagione 22 di Apex Legends, in programma per il prossimo mese, il Pass Battaglia sarà suddiviso "in più fasi", due per l'appunto, il primo a inizio season e il secondo a metà. Come già accennato in precedenza, ognuno avrà 60 ricompense, da qui l'idea che si tratta di pass "dimezzati" rispetto a quelli precedenti da 110 ricompense.

Uno dei personaggi giocabili di Apex Legends

Qui dobbiamo fare un breve inciso: un altro cambiamento (anche in questo caso poco apprezzato) è che i Pass non si acquisteranno più con gli Apex Coins, la valuta premium del gioco, ma direttamente con soldi reali. Ciò serve per capire il succo della polemica: nonostante il minor numero di ricompense dei "pass a fasi", il prezzo sarà praticamente lo stesso dei vecchi. Infatti, il costo dei nuovi Pass a fasi sarà di 9,99 euro per la versione Premium (contro i 950 Apex Coin del passato, 1.000 attualmente costano 9,99 euro) e di 19,99 euro per quella Premium+.

Di conseguenza, acquistare due pass in una sola stagione richiederebbe tra i 20 e i 40 euro, il doppio rispetto al passato per un numero di ricompense praticamente molto simile, per quanto è bene precisare che Respawn Entertainment ha promesso che gli oggetti in palio saranno più succulenti, visto che sono stati eliminati i premi meno apprezzati dalla community.