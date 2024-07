LEGO Horizon Adventures: Guerrilla Games ci racconta come si crea un gioco crossover

Di titoli ricamati attorno all'immaginario LEGO ne sono emersi parecchi nel corso degli anni, e a ben vedere rappresentano delle nicchie di mercato di straordinario successo, capaci di spingere un pubblico di tutte le età a rivivere dozzine di storie affermate. Ma come si fa a trasformare una grande avventura secondo le regole dei mattoncini? A chi si rivolge questa nuova fatica di uno dei fiori all'occhiello di PlayStation? E, soprattutto, come sarà recepita dal pubblico di massa della piattaforma? Per questo motivo abbiamo intervistato James Windeler di Guerrilla Games per farci raccontare tutto di LEGO Horizon Adventures .

Si è speculato per parecchio tempo di quale fosse il progetto segreto portato avanti sulle sponde di Guerrilla Games: nel giro di soli sette anni la serie Horizon si è trasformata in uno dei principali cavalli di battaglia dell'offerta PlayStation e, anche se non è ancora detta l'ultima parola, spesso si è fatto riferimento a un papabile debutto di Aloy nell'universo dei giochi come servizi. Poi, alla vigilia della Summer Game Fest, Sony Interactive Entertainment ha aperto il suo ultimo State of Play proprio mostrando LEGO Horizon Adventures, titolo sviluppato da Guerrilla assieme a Studio Gobo allo scopo di trasformare il mondo delle macchine in un'architettura a mattoncini.

La nascita di LEGO Horizon

Qual è la storia di questo gioco? Come è nato? Diciamo che erano in pochi ad aspettarselo...

Guerilla è sempre stata molto appassionata di LEGO. Fin dai primi giorni di Horizon, le macchine venivano prototipate usando i Duplo. Diciamo che abbiamo parecchi sviluppatori che sono dei fanatici di LEGO...

Il legame tra Horizon e LEGO sembra scritto nelle stelle

C'è una persona nello studio che ha un'intera stanza dedicata ai LEGO. Un'altra cosa è che molti degli sviluppatori lavorano su Horizon da molto tempo e volevano creare un gioco a cui i loro figli potessero giocare. Sono cresciuti, hanno avuto figli e volevano realizzare qualcosa che fosse più leggero nel tono. Allo stesso tempo, LEGO è un partner fantastico e ha visto in noi una grande opportunità, nel senso che il mondo che abbiamo è molto colorato e luminoso. Molti degli elementi si prestano all'universo LEGO, come per esempio le macchine, e c'è una sorta di naturale adattamento in questo senso. Sono anche attratti, come marchio, dai temi positivi presenti nel nostro gioco e dalla nostra base di fan, quindi il resto è venuto da sé. Il gioco è stato pensato per le persone che vogliono avvicinarsi all'universo di Horizon per la prima volta?

Sì, assolutamente. Questo gioco è per tutti e noi lo consideriamo per tutti. Posso sedermi sul divano e giocare in cooperativa con mia moglie, posso giocare con i fan più accaniti di Horizon dall'altra parte del mondo tramite Internet, posso giocare per la prima volta con le mie nipoti di 11 e 8 anni, che in passato non sono riuscite ad avvicinarsi ad alcuni dei giochi più adulti che ho realizzato, ma questo gioco è per loro e sono super entusiasta di vedere come rispondono all'umorismo LEGO. Quindi sì, stiamo cercando di attirare il pubblico più ampio possibile, con temi più leggeri, molto più divertenti, il combattimento è stravagante e selvaggio e scala anche nella difficoltà, pertanto aumentando il livello di sfida s'incontra una sfida tattica integrata. Questo è il nostro obiettivo, vogliamo raggiungere più persone possibile.

L'esperienza è indirizzata principalmente ai più piccoli, ma non solo a loro

Come si trasforma Horizon in un universo fatto di mattoncini? Soprattutto per quel che riguarda il gameplay...

Si tratta d'una cosa che richiede molto lavoro. Penso che abbiamo trovato un buon equilibrio, è stato un procedimento iterativo, come nella maggior parte dello sviluppo di videogiochi. Un procedimento in costante evoluzione e cambiamento che ha avuto luogo anche con la storia, perché abbiamo dovuto dosare nel modo giusto l'umorismo, capire quali elementi degli originali siano fondamentali per preservare l'esperienza, in pratica gli elementi che se rimossi danneggiano l'integrità di Horizon, ma allo stesso tempo individuare quali possiamo cambiare in modo tale da permettere anche a un bambino di otto anni di comprenderli, lasciandoli interessanti per un adulto. Questo vale per il gameplay, per la narrativa e la scrittura dei dialoghi.

Questo è uno dei rarissimi casi in cui un titolo LEGO viene sviluppato dai proprietari del marchio. Come mai avete scelto di essere coinvolti in prima persona?

Non so se qualcun altro lo ha fatto prima di noi. Il fatto è che Guerrilla Games tiene molto alle sue proprietà intellettuali, ci teniamo molto a Horizon e siamo molto attenti con i progetti che intraprendiamo e con il loro sviluppo. Sono convinto che comunque fossero andate le cose avremmo mantenuto un fortissimo grado di coinvolgimento in questo progetto.

Per quanto una nicchia, la nicchia dei titoli LEGO riscuote un successo straordinario

E LEGO, invece, com'è come partner?

LEGO è stato un partner incredibile, di straordinario supporto, hanno capito subito la nostra visione e i nostri obiettivi. Per fare un esempio, noi volevamo che l'universo fosse composto interamente da singoli mattoncini renderizzati, loro volevano che i personaggi si muovessero secondo le regole dei pezzi LEGO fisici. Ho passato molto tempo su questo gioco in fase di sviluppo e ancora adesso mi fa ridere solamente a guardare come si muovono i personaggi. Ma sì, per rispondere alla domanda, LEGO ci ha aiutato a raggiungere questi obiettivi, ci hanno fornito linee guida specifiche che hanno rappresentato un supporto inestimabile.

In pratica ci hanno detto che avremmo dovuto utilizzare determinati pezzi, che avremmo dovuto renderizzarli in una determinata maniera. Ci sono state molte conversazioni, tante revisioni dei contenuti tutti assieme, i nostri animatori hanno interiorizzato molto velocemente le regole del funzionamento dei LEGO. Per fare un altro esempio pratico, la testa può muoversi solo in maniere ben specifiche e ci hanno informato proprio negli attimi iniziali dello sviluppo di queste caratteristiche.