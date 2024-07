Un abbonamento a Xbox Game Pass solo per il cloud in arrivo da Microsoft?

Microsoft starebbe pensando a un abbonamento a Xbox Game Pass solo per il cloud: lo riferisce il giornalista Jez Corden, che sostiene di aver "sentito parlare" di un nuovo tier più economico e accessibile, dedicato appunto al solo cloud.

Stando alle fonti di Corden, si tratterebbe di una sottoscrizione immaginata per gli utenti a cui non interessa acquistare una Xbox, magari perché possiedono già un'altra console o perché non vogliono affrontare i costi iniziali che l'acquisto di una piattaforma comporta.

Non è tutto: il giornalista ha detto anche che, secondo alcune voci, l'espermento compiuto con il piano Xbox Game Pass Friends and Family non è morto e potrebbe fare ritorno, sebbene Microsoft abbia testato il servizio solo in un paio di territori prima di accantonarlo.

Un piano familiare consentirebbe un'ottimizzazione dei costi laddove si dovesse avere l'esigenza di condividere un abbonamento a Xbox Game Pass con i membri della propria famiglia, ma è chiaro che un'eventuale riproposizione dell'offerta potrebbe presentare prezzi più alti rispetto a quelli originali.