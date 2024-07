Nike e Tekken 8 annunciano una collaborazione, in arrivo nel gioco le Nike Air Foamposite One

Durante l'EVO 2024 Bandai Namco ha annunciato una collaborazione fra Nike e Tekken 8 basata sulle Nike Air Foamposite One, che compariranno nel celebre picchiaduro a incontri e sono state messe a disposizione dei visitatori dell'evento con un'edizione esclusiva ispirata a Kazuya Mishima.

A rivelare l'operazione sono stati il project director di Tekken, Katsuhiro Harada, in compagnia del game director di Tekken 8, Kohei Ikeda, e del producer Michael Murray. Saliti sul palco dell'EVO, i tre hanno presentato il trailer che potete vedere qui sotto, fornendo i primi dettagli sulla collaborazione.

Nel video è possibile vedere diversi personaggi di Tekken 8 che indossano le Nike Air Foamposite One durante svariate attività, sportive e non, mettendo in risalto il design e lo stile di queste sneaker con una serie di inquadrature strategiche.

Non è tutto: sempre nel trailer, l'iconico Swoosh Nike compare sui cartelloni pubblicitari di una versione speciale di Times Square ispirata a uno dei livelli del gioco.