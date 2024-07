Palworld è il gioco più visto dell'anno su Twitch, scopriamo che numeri ha totalizzato

A completare la top five troviamo Chained Together con i suoi 218.000 spettatori di picco e 18,20 milioni di ore viste, seguito da XDefiant, lo sparatutto free-to-play di Ubisoft, che è riuscito a totalizzare 204.000 spettatori di picco e 19,25 milioni di ore viste, a conferma del suo ottimo lancio .

Si tratta di numeri davvero impressionanti, specie laddove li si vada a confrontare con gli altri giochi presenti nella classifica: Enshrouded, in seconda posizione, ha registrato un picco di 218.000 spettatori e 16,96 milioni di ore viste, mentre Arena Breakout: Infinite, terzo, ha raggiunto anch'esso i 218.000 spettatori e 16,59 milioni di ore viste.

La corsa di Palworld non si ferma

Con i suoi 25 milioni di giocatori in un mese, Palworld è ancora estremamente popolare e di recente ha visto la nascita di Palworld Entertainment, una joint venture di Sony Music, Aniplex e Pocket Pair pensata per monetizzare questo successo in vari modi.

"Sembra che Palworld sia stato il gioco più visto su Twitch quest'anno! Grazie!", ha scritto il team di sviluppo su Twitter. "Il tempo di visione totale è di 78,74 milioni di ore, il che è sconvolgente! Continueremo a lavorare duramente sugli aggiormamenti così che possiate gustarvi l'esperienza di Palworld ancora di più!"