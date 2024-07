Heihaichi Mishima arriva su Tekken 8, trailer e periodo di uscita del personaggio DLC

Il lancio del personaggio è in programma per l' autunno su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S, con l'annuncio che è stato accomapagnato da uno spettacolare trailer, da cui è possibile intuire che fine avesse fatto il personaggio dopo gli eventi del precedente capitolo della serie.

In occasione dell'EVO 2024, Bandai Namco ha annunciato un nuovo lottatore di Tekken 8 in arrivo sotto forma di DLC. "Nuovo" si fa per dire, dato che parliamo di Heiachi Mishima , uno dei personaggi più iconici e apprezzati della serie picchiaduro.

Chi è Heihachi Mishima

Come accennato in precedenza, Heihachi Mishima è uno dei personaggi centrali all'interno della narrazione di Tekken, tanto che non ha saltato l'appuntamento con nessun gioco della serie finora, se non al lancio dell'ottavo capitolo. Capo della Mishima Zaibatsu, ha alle spalle una storia complessa e piena di conflitti familiari, in particolare quelli più famosi sono quelli con il figlio Kazuya e il nipote Jin Kazama.

Il suo stile di combattimento è noto come il "karate in stile Mishima" caratterizzato da colpi possenti e letali, enfatizzati dalla forza sovrumana di Heihachi, che nonostante abbia superato abbondantemente la settantina ancora se la cava piuttosto bene. Invece, oggi è in programma il lancio del DLC con Lidia Sobieska per tutti i possessori del Character Year 1 Pass di Tekken 8 e dal 25 luglio per tutti gli utenti.