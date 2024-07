Il notebook da gaming Lenovo LOQ con schermo a 144 Hz e RTX 4060 è in fortissimo sconto su Amazon

Siete in cerca di un nuovo portatile da gaming ma non sapete quale acquistare? Questa nuova offerta di Amazon Italia potrebbe togliervi gli ultimi dubbi. Con uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato è possibile comprare un notebook da gaming Lenovo LOQ con schermo a 144 Hz e GeForce RTX 4060. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato è 1399€, quindi lo sconto da tale cifra è di circa 482€. Il prezzo medio degli ultimi 90 giorni era comunque più basso, intorno ai 1125€. Il prezzo attuale non è tecnicamente il più basso di sempre, ma il migliore sconto proposto su Amazon risale a tre mesi fa ed era stata una promozione della durata di un'ora: questa è la prima vera occasione per acquistare il notebook a un prezzo veramente interessante.

Le caratteristiche del notebook da gaming Lenovo LOQ

Questo computer propone uno schermo da 15,6 pollici in Full HD con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, che vi permette di godere al massimo dell'alto frame rate dei giochi competitivi. Il processore è un Intel Core i5-13500H, la RAM è da 16 GB (2x8GB) e l'SSD è da 512 GB.

La visuale dall'alto del notebook da gaming Lenovo LOQ che mostra la tastiera

La scheda grafica proposta è una NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB di tipo GDDR6. Questo significa che si ha accesso alle più recenti tecnologie di NVIDIA, come il full ray tracing, il DLSS 3, NVIDIA Reflex e non solo. In altre parole è possibile sfruttare i giochi moderni in tutte le loro funzioni, con un notebook il cui prezzo di vendita non è esageratamente elevato.