Street Fighter 6 per PS5 è ora in forte sconto su Amazon Italia: è perfetto anche per chi i novizi

Se siete in cerca di un picchiaduro di qualità e non siete certi di cosa acquistare, potete sfruttare questa promozione per il più recente capitolo della saga di Capcom. Street Fighter 6 per PS5 è ora in sconto su Amazon Italia al -51% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo video gioco è 75.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre ed è proposto da Prezzo Bomba, ovvero un rivenditore noto di videogiochi con il 99% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi e un totale di 1659 valutazioni.