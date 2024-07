Call of Duty: Modern Warfare 3 quando arriva su Xbox Game Pass? Un insider suggerisce una data precisa

Stando alle sue fonti, Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile su Game Pass a partire da mercoledì 24 luglio sia su PC che console, ma senza supporto al gaming tramite cloud. Chiaramente prendente questa informazione con le pinze, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del colosso di Redmond, che potrebbero arrivare nel giro di pochissime ore.

È da tempo ormai che si vocifera dell'imminente ingresso di Call of Duty: Modern Warfare 3 su PC e Xbox Game Pass , ma al momento Microsoft ha neppure confermato questa novità per gli abbonati. In compenso, ora il noto insider eXtas1s ha indicato una potenziale data di debutto dello sparatutto nel catalogo del servizio ed è anche molto vicina.

Continuano i rumor, ma ancora niente ufficialità

eXtas1s è una "gola profonda" piuttosto nota nel settore, in particolare per quanto riguarda il panorama di Xbox, per quanto non sempre le sue soffiate si sono rivelate veritiere. Tuttavia, in questo caso, le sue informazioni sono in linea con quelle condivise un paio di settimane fa da Tom Henderson, che al contrario viene considerato un insider quasi infallibile.

Una sparatoria in Call of Duty: Modern Warfare 3

Tramite un report su Insider Gaming il 10 luglio, ha riferito che Call of Duty: Modern Warfare 3 dovrebbe arrivare su PC e Xbox Game Pass entro la fine del mese. Nonostante ciò, raccomandiamo comunque cautela. Nell'articolo si menzionava anche un annuncio ufficiale da parte di Microsoft lo stesso giorno, cosa che si è concretizzata, quindi anche in questo caso parliamo di indiscrezioni da prendere con le pinze.