Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 in bikini di chisai_cosplay è molto estivo

Un cosplay ben riuscito, ma poco pratico

In questo caso non possiamo dire che l'outfit scelto da chisai_cosplay sia fedele al personaggio originale, visto che, forse ad eccezione delle mod, non abbiamo mai visto Shadowheart in costume da bagno in Baldur's Gate 3. Al netto dell'originalità di questa variante estiva del personaggio, si tratta di una rappresentazione ben riuscita, in particolare per trucco e acconciatura, che come scopriamo dalla cosplayer è stata realizzata unendo due parrucche per ottenere un risultato convincente. In effetti lo è, ma risulta anche molto pesante da indossare e quindi paradossalmente poco pratica in estate.

