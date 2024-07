Tekken 8 annuncia la data di uscita di Lidia Sobieska con un trailer: scopriamo quando arriverà

Bandai Namco ha annunciato con un trailer la data di uscita di Lidia Sobieska su Tekken 8: il nuovo personaggio del picchiaduro farà il proprio debutto il 22 luglio per i possessori del Character Year 1 Pass e il 25 luglio per tutti gli utenti.

Soprannominata "la Prima Ministro Guerriera" per via del fatto che è, uh, il Primo Ministro della Polonia, Lidia ha fatto la sua prima comparsa nella serie in Tekken 7, quando ha deciso di combattere per convincere Heihachi Mishima a ritirare le truppe della Tekken Force dal suo paese.

Lo stile del personaggio appare per certi versi statico ma brutale: la combattente mantiene la posizione mentre para o schiva gli attacchi del suo avversario, per poi aprire la guardia e affondare devastanti pugni e calci volanti.