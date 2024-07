La colonna sonora di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess si lascia ascoltare nel nuovo trailer

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess non è infatti un semplice action, bensì include meccanismi tattici che coinvolgono gli abitanti dei villaggi che andremo a liberare dall'assedio delle creature demoniache, e che ci supporteranno in battaglia attraverso un sistema di ordini e manovre corali.

Mentre le voci della canzone narrano di come le forze oscure dei demoni utilizzino i portali torii per invadere il nostro mondo, seminando morte e terrore, alcune sequenze di gameplay illustrano le meccaniche di combattimento e gli elementi strategici dell'esperienza.

Capcom ha pubblicato un trailer della colonna sonora di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess che fornisce un assaggio del tema principale del gioco: un suggestivo brano cantato in giapponese, naturalmente, che con uno stile tradizionale.

Un grande potenziale

In arrivo il 19 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass: un'ottima notizia per chi possiede una sottoscrizione al servizio Microsoft.

Tornando invece al trailer, non c'è dubbio che l'ambientazione del Giappone feudale e il tentativo di pescare a piene mani dal folklore nipponico e dalle sue inquietanti leggende possano conferire al gioco Capcom una marcia in più.

Volendo, potete giudicare voi stessi: da alcuni giorni è disponibile la demo gratuita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che consente appunto di provare l'esperienza in anteprima.

Se invece volete sapere cosa ne pensiamo noi, magari date un'occhiata al nostro provato di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.