La demo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Come annunciato durante il Capcom Next trasmesso ieri notte, la demo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Scaricabile gratuitamente, questa versione di prova consente di cimentarsi in anteprima con il gioco prima del lancio, fissato al 19 luglio.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è una nuova proprietà intellettuale di Capcom, che si presenta nella forma di un action game dotato di elementi strategici e ambientato in un Giappone feudale fantasy che attinge a piene mani dalle leggende nipponiche.

Sullo sfondo del suggestivo monte Kafuku, nel gioco ci troveremo ad affrontare le Furie: creature delle tenebre che emergono di notte dai portali Torii per corrompere la terra, e che dovremo scacciare una volta per tutte.