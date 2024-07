XDefiant presenta la modalità Cattura la Bandiera con un trailer

Gli sviluppatori di XDefiant hanno dunque approfittato dell'arrivo della Stagione 1 per aumentare la varietà dell'esperienza , introducendo una stipulazione che va ad aggiungersi a quelle già disponibili, ovverosia Controllo di Zona, Dominio e Occupazione.

Le regole sono quelle di sempre , con pochi accorgimenti: per segnare un punto bisogna rubare la "bandiera" della squadra avversaria e depositarla presso il proprio punto di partenza, cercando al contempo di evitare che i nemici facciano altrettanto.

XDefiant ha ricevuto la modalità Cattura la Bandiera nell'ambito della Stagione 1: si tratta di una delle novità più rilevanti dello sparatutto free-to-play targato Ubisoft, ma non l'unica visto che sono arrivati diversi contenuti degni di nota.

Le altre novità della Stagione 1

Disponibile a partire da oggi, la Stagione 1 di XDefiant non si limita ad aggiungere la modalità Cattura la Bandiera, come detto. Arriva infatti una nuova fazione, composta dagli Operatori del Team Rainbow, provenienti dalla celebre serie di Tom Clancy's Rainbow Six.

Il pacchetto viene inoltre arricchito da tre nuove armi e, sopratutto, tre nuove mappe, una al mese: si parte oggi con Clubhouse, uno scenari opensato per scontri dalla media e breve distanza, mentre ad agosto e settembre faranno il proprio debutto rispettivamente Rockefeller e Daytona.

Infine esordiscono le partite classificate, con un sistema di matchmaking bilanciato che punta a organizzare entusiasmanti scontri quattro-contro-quattro fra giocatori dotati di un grado di abilità simile, nel tentativo di scalare la classifica.

Per saperne di più sullo sparatutto free-to-play di Ubisoft e le sue caratteristiche, date un'occhiata alla nostra recensione di XDefiant.