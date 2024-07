Attack on Titan VR: Unbreakable ha una data di uscita su Meta Quest e un trailer

Il team di sviluppo UNIVRS ha annunciato con un trailer la data di uscita di Attack on Titan VR: Unbreakable su Meta Quest 2 e 3: l'action in realtà virtuale basato sull'opera di Hajime Isayama sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 23 luglio, al prezzo di soli 4,99€.

Questa versione preliminare del tie-in includerà i primi due capitoli della campagna, ognuno caratterizzato da una durata che va dalle due alle tre ore, nonché da una trama che ripercorre gli eventi del celebre anime.

"Abbiamo ascoltato le voci dei fan appartenenti alla comunità di Attack on Titan e non vediamo l'ora di potergli dare ciò che desiderano", ha dichiarato Keigo Fujikawa, CEO di UNIVRS. "Avete aspettato con pazienza l'uscita di Attack on Titan VR: Unbreakable fin dall'annuncio del 2022 e siamo entusiasti di poter condividere con voi il nostro duro lavoro."