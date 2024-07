The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in prenotazione su Amazon con uno sconto da non perdere

I prossimi mesi non saranno particolarmente densi di giochi di peso, anche se certamente vi è sempre qualche prodotto interessante per gli appassionati. La cosa migliore, però, è iniziare già ora a pensare cosa potremo acquistare verso la fine dell'estate. Una ottima scelta è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom che si trova ora in sconto su Amazon Italia a un prezzo veramente interessante: 49.99€ invece di 59.99€. Sebbene non appaia lo sconto su Amazon , il gioco è ora in promozione per la prenotazione. La data di uscita è il 26 settembre 2024. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La prenotazione è a prezzo minimo garantito : se il prezzo dovesse risalire, voi manterreste questo sconto. Se invece ci fosse un ulteriore sconto, tale nuova e migliore cifra si applicherebbe in modo automatico alla prenotazione senza alcuna azione da parte vostra. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Le novità di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Questo nuovo capitolo della saga di Nintendo cambia le carte in tavola e per la prima volta non ci mette nei panni di Link ma ci dà il controllo di Zelda, che sarà la vera protagonista. La principessa viene salvata dall'Eroe ma quest'ultimo viene inghiottito da uno squarcio. Molti di questi portali stanno comparendo in giro per il Regno e ora la giovane deve prendere in mano la situazione.

Zelda non sarà armata di spada ma avrà una staffa con la quale usare un potere magico unico: potrà copiare vari tipi di oggetti e usarli per risolvere enigmi e combattere contro nemici, che potranno essere clonati e resi alleati. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom proporrà vari tipi di situazioni anche in 2D.