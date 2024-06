Meta starebbe per annunciare il Quest 3S, la versione economica del suo visore VR

Meta sembra aver confermato il nome del suo prossimo visore per realtà virtuale: il Quest 3S. Questa informazione è emersa grazie a una lista del Quest Store individuata da UploadVR, che includeva il Quest 3S come dispositivo supportato insieme ad altri visori come il Quest 3, Quest Pro e Quest 2. La notizia ha scatenato numerose speculazioni riguardo alle caratteristiche e al prezzo del nuovo dispositivo.

Mark Rabkin, vicepresidente della divisione VR di Meta, aveva menzionato in una presentazione un visore più economico, nome in codice Ventura, come parte della roadmap dei prodotti dell'azienda. Rabkin aveva dichiarato che l'obiettivo era "offrire il massimo delle prestazioni al prezzo più competitivo nel mercato VR". Questo potrebbe confermare l'intenzione di Meta di espandere il proprio pubblico rendendo la realtà virtuale più accessibile.

Impatto sul mercato VR

L'inclusione del Quest 3S nelle liste delle app del Quest Store, come Alo Moves XR, Miracle Pool e Rival Stars Horse Racing: VR Edition, non solo potrebbe confermare l'esistenza del dispositivo, ma suggerirebbe anche un imminente lancio sul mercato. Il Quest 3S potrebbe giocare un ruolo cruciale nell'abbassare la barriera economica d'ingresso per i nuovi utenti, ampliando così la base di utenti dell'ecosistema VR di Meta.

In un mercato sempre più competitivo, il Quest 3S potrebbe essere la chiave per Meta per consolidare la sua posizione di leader. Offrendo un dispositivo ad alte prestazioni a un prezzo inferiore, Meta potrebbe attrarre non solo i nuovi utenti, ma anche coloro che erano scettici riguardo al costo dei visori VR di fascia alta.