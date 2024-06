Bodycam: la grafica è ultra realistica, ma c'è un grosso problema giocando a dettagli alti

Anche noi abbiamo avuto modo di provare Bodycam in anteprima, lo sparatutto online che sta facendo parlare di sé per il suo presunto realismo grafico. In effetti a dettagli Epico il gioco è davvero vicino al fotorealismo, almeno al colpo d'occhio, per quanto le mappe non siano enormi e ci siano alcuni problemi evidenti come la luce della torcia che cancella le ombre. Comunque sia ne riparleremo in un articolo più ampio. Quello che volevamo sottolineare in questa notizia è un grosso problema del gioco, che abbiamo deciso di mostrarvi facendo dei confronti diretti.

Sostanzialmente giocare con il livello di dettaglio massimo penalizza, perché diminuisce la visibilità delle mappe. Di fatto riducendo le impostazioni al minimo, tutto diventa più chiaro, le ombre quasi spariscono, le luci sono meno accecanti e si può vedere bena anche lì dove non si dovrebbe.