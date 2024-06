Monster Hunter Puzzles è stato annunciato con un trailer, aperte le pre-registrazioni

Nello specifico, potremo spostare i pezzi sul tabellone in orizzontale, verticale o in diagonale, usare le eliminazioni per scacciare i mostri, competere con altri giocatori da tutto il mondo e, come detto, utilizzare i premi per dedicarci a una sorta di city builder integrato.

La formula, ad ogni modo, è sempre quella: dovremo eliminare tre o più elementi uguali sul tabellone, realizzando spettacolari combo per superare i livelli e utilizzando le ricompense ottenute per ripopolare l'isola dei Felyne.

Disponibile nel classico formato free-to-play a partire dal 27 giugno , Monster Hunter Puzzles riprende la tradizione degli spin-off puzzle che la casa giapponese ha pubblicato in passato su diverse console portatili, adottando però un approccio differente al design.

Capcom ha annunciato Monster Hunter Puzzles , un nuovo puzzle game in stile match-3 con protagonisti i simpatici Felyne della serie Monster Hunter: come rivela il trailer, sono aperte le pre-registrazioni su iOS e Android.

Un passatempo in attesa di Wilds?

Come detto, Capcom ha aperto le pre-registrazioni per Monster Hunter Puzzles su App Store e Google Play, il che significa che potete prenotare l'app e ricevere una notifica non appena sarà disponibile.

L'annuncio del nuovo puzzle game arriva, non a caso, in un periodo di grande entusiasmo attorno alla serie Capcom, visto che durante l'ultimo State of Play è stato mostrato il primo trailer di Monster Hunter Wilds.

Con le sue meccaniche semplici e immediate, Monster Hunter Puzzles riuscirà probabilmente a far breccia nel cuore dei fan di questo franchise e non solo, se consideriamo la straordinaria popolarità di cui i personaggi felini godono.