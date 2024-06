Instagram si sta riempiendo di immagini pedopornografiche realizzate con le intelligenze artificiali

Le intelligenze artificiali generative sono l'inevitabile futuro che ci aspetta, perché comode e veloci, perché hanno dietro interessi multimiliardari e perché possono gonfiare l'ego di tutti. È chiaro che molti le useranno per scopi nefandi, come creare spam più verosimile, realizzare dei falsi coinvolgendo persone vere e realizzare immagini vietate, come quelle di natura pedopornografica.

Come riportato da Forbes, il social network Instagram in particolare è stato preso d'assalto da immagini del genere, pubblicate senza alcun controllo da parte di Meta, la compagnia che lo gestisce.

Il resoconto scende anche nel dettaglio sui tipi di commenti pubblicati da queste persone, che frequentano in particolare Instagram e TikTok, dove spesso sono i minori stessi, o i loro genitori, a creare involontariamente l'offerta per andare a caccia di like.

Tante agenzie hanno condotto battaglie feroci contro la pedofilia online, ma con l'intelligenza artificiale la situazione potrebbe sfuggire definitivaamente di mano, vista la facilità con cui si possono creare questi contenuti.