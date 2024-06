ROG THOR III, ROG Mjolnir, ROG Rapture e tutte le periferiche presentate da ASUS al Computex

Dopo aver presentato la nuova linea di laptop TUF A16 e A14 , il nuovo e l'attesissima ROG Ally X , la casa taiwanese ha messo in mostra una serie di periferiche che si preparano ad aggredire il segmento gaming. Dalla nuova gamma di alimentatori ROG THOR III, ai router della linea ROG Rapture, fino ad arrivare al particolare UPS ROG Mjolnir, passando per le tastiere e i mouse della serie ROG Extreme e per l'headset ROG Delta II, le novità proposte della casa taiwanese sono tante. Ecco tutti i dettagli sui prodotti in arrivo.

ROG THOR III, ROG Mjolnir e ROG Rapture

Ad aprire le danze delle nuove periferiche targate ASUS troviamo il ROG THOR III, un alimentatore da 1600 W con certificazione 80 Plus Platinum e supporto ad Aura Sync.

Il nuovo alimentatore porta in dote MOSFET in GaN che consentono di ottenere una migliore efficienza energetica, con una minore perdita di potenza, nonché un nuovo design del PCB che aumenta il flusso d'aria e migliora il raffreddamento interno. ROG THOR III è è equipaggiato con stabilizzatori intelligenti di voltaggio e supporta lo standard ATX 3.1.

La power station ROG Mjolnir ha fatto la sua comparsa già qualche mese fa e viene ora presentata ufficialmente. L'UPS monta batterie LiFePo4 da 768 Wh che consentono di sostenere un sistema da 700W per circa un'0ra, con tanto di display esterno che permette di monitorare in tempo reale lo stato della ricarica.

ROG Mjolnir può essere ricaricato direttamente dalla presa elettrica o attraverso i pannelli solari, diventando una soluzione efficace per gli amanti delle avventure "on the road".

Il nuovo ROG Rapture GT-BE19000 è un router WiFi 7 con supporto AFC a 6 GHz che analizza la rete per ottimizzare la connessione, con un miglioramento della velocità dichiarata di oltre 63 volte.

La CPU ha una velocità del 30% superiore rispetto ai passati modelli, con un miglioramento del sistema di raffreddamento che si attesta al 18%. Grazie all'intervento dell'AI, il router è in grado di ottimizzare la connessione con i vari dispositivi e riconosce le varie modalità di utilizzo, configurando di volta in volta i parametri.