I nuovi ASUS TUF A16 e A14 con processori AMD next-gen sono stati presentati al Computex

La settimana più calda per gli appassionati di tecnologia e in particolare del mondo PC prende il via con una serie di annunci molto interessanti da parte di tutti i produttori.

In particolare, il Computex 2024 di ASUS si apre con la presentazione della nuova gamma di laptop TUF: ASUS TUF A16 e TUF A 14 andranno infatti ad arricchire la serie "militare" della casa taiwanese, portando in dote i processori next-gen di AMD con tanto di NPU. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ASUS TUF A16 La già ricca line-up di laptop targati TUF si prepara ad accogliere un ulteriore modello: il nuovo ASUS TUF A16 sarà infatti equipaggiato con i più recenti processori AMD dotati di NPU da 45 TOPS, mentre il comparto grafico sarà sostenuto dalle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 con supporto a G-Sync e Advance Optimus, il tutto con una potenza in Turbo Mode fino a 160W, con batteria da 90 Wh e la possibilità di ricarica via USB Type-C fino a 100W. La nuova RAM LPDRR5X a 7500 MHz e il doppio slot per SSD completano il quadro delle novità sul fronte delle componenti. Il display da 16 pollici e rapporto 16:10 di ASUS TUF A16 offrirà una risoluzione 2.5K con refresh rate fino a 165 Hz, 3 ms in tempi di risposta e un picco di luminosità fissato a 400 nit.

Importarti novità per quando riguarda il design: il nuovo arrivato porterà in dote un sistema di raffreddamento ottimizzato, con uno spessore di soli 17.9 mm e un profilo ergonomico con certificazione di grado militare. Chiudono il touchpad più grande del 10% rispetto alla passata iterazione e la tastiera con illuminazione Mini-LED RGB. Completo anche il comparto connettività con due porte USB 3.2 Gen2 Type-A, una porta USB 4 con DisplayPort 2.1, una porta USB 3.2 Type C con supporto alla ricarica, HDMI 2.1, RJ45 e porta combo jack.