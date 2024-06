Due giochi di Dragon Quest saranno presto chiusi, come annunciato da Square Enix

Gli account ufficiali social di entrambi i titoli hanno confermato l'imminente chiusura, per lo scorno di chi ci giocava ancora (immaginiamo non moltissimi, vista la decisione dell'editore). Più precisamente, Dragon Quest Champions cesserà le sue attività il 30 luglio 2024 , seguito da Dragon Quest Keshi Keshi il 31 luglio. Quindi, se vi interessa provarli, avete poco tempo per farlo. Nel frattempo tutte le microtransazioni sono state bloccate.

Tipico del mondo mobile

Sviluppato in collaborazione con Omega Force di Koei Tecmo, Dragon Quest Champions è stato lanciato nel giugno 2023 dopo un beta test avuto a febbraio dello stesso anno. Quindi parliamo di un titolo davvero recente, che è riuscito a rimanere in vita per poco più di un anno. Dragon Quest Keshi Keshi è stato invece pubblicato a dicembre 2021 ed è stato sviluppato in collaborazione con NHN PlayArt.

Gli artwork dei due giochi chiusi

Non è raro nel mondo mobile che i videogiochi siano chiusi, facendo perdere ai giocatori tutti i loro progressi. È la natura stessa dei live service, del resto, che rende antieconomico mantenerli in vita a fronte di uno scarso numero di giocatori coinvolti. Nel corso degli ultimi anni sono andati perduti centinaia di giochi, alcuni anche di grande successo, quantomeno in origine. Purtroppo attualmente non esiste un sistema che consenta di preservarli.