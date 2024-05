Tales of the Rays sarà chiuso a breve in tutto il mondo, versione offline in arrivo

Tales of the Rays è quasi arrivato al capolinea. Inizialmente si pensava che sarebbe stato chiuso soltanto in occidente, visti gli scarsi numeri fatti e il perdurare della versione giapponese, ma dal 23 luglio 2024 sarà chiuso anche in Giappone, come annunciato dall'editore Bandai Namco. Insomma, il gioco di ruolo giapponese casual diventerà completamente inaccessibile in tutto il mondo dopo sette anni circa di attività.

Tales of the Rays fu lanciato per iOS e Android in Giappone il 28 febbraio 2017. Il 24 luglio 2017 arrivò una versione globale, che però ebbe vita davvero breve, tanto che durò fino al 29 maggio 2018.

Con l'annuncio di oggi è stata segnata la data ufficiale della fine del gioco, che comunque tornerà in una forma diversa, dato che Bandai Namco pubblicherà una versione offline.

Insieme all'annuncio della chiusura dei server è arrivata inevitabile anche quella della fine della vendita della moneta di gioco. Naturalmente i giocatori potranno finire di spendere quanto in loro possesso. Le vendite dei Full Voice Pack termineranno invece il 20 giugno. Dal 22 maggio fino alla fine del servizio, Bandai Namco terrà la "Campagna Finale di Ringraziamento 2.703 Giorni", che culminerà con l'uscita dello scenario di fine gioco a luglio.