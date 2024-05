Dead Island 2 PULP Edition è in forte sconto su Amazon: un prezzo da non farsi sfuggire

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per Dead Island 2 PULP Edition . Lo sconto è per la versione PS4, che chiaramente funziona anche su PS5. Il prezzo attuale è più basso del 22% rispetto al prezzo mediano indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo mediano è pari a 21.87€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Dead Island 2 PULP Edition

Dovrete fare a pezzi tanti zombi di tipi diversi in Dead Island 2

Dead Island 2 è un gioco d'azione in prima persona a mappa aperta che ci porta a Los Angeles e ci mette nel mezzo di un'invasione di zombie. Potremo scegliere il nostro personaggio tra i vari disponibili, diversi per aspetto, abilità e stile. Potremo usare tanti tipi diversi di armi, in grado di fare a pezzi i nemici: aspettatevi tanto gore sopra le righe come nel migliore dei B-movie.

La versione Dead Island 2 PULP Edition include anche un extra: il pacchetto Ricordi di Banoi (Randello di Banoi, Mazza da baseball Ricordi di Banoi, Vantaggio arma; equilibrio, Scheda abilità spazio personale) e il pacchetto Armi pulp (Martello rovinafamiglie e Forcone cavaocchi).