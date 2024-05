La GPU ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12 GB è al prezzo minimo su Amazon

La scheda grafica ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition da 12 GB è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa ATDGROUP-IT, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 828.10€.

La scheda grafica più venduta su Amazon

Le connessioni

In questo momento, la ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition da 12 GB è la GPU più venduta su Amazon nella categoria "Schede grafiche". Gli acquirenti segnalano un voto di 4.5 su 5.

Questo modello dispone di una velocità di clock fino a 2550 Mhz e una memoria di tipo GDDR6X. In quanto della generazione 4000, questo scheda grafica supporta le tecnologie NVIDIA più recenti, come DLSS3, ray tracing completo e non solo. Il raffreddamento di questo modello avviene con un dissipatore con design Axial-tech e doppi cuscinetti a sfera.

Le connessioni sono una HDMI 2.1a e tre DisplayPort 1.4a.