Black Myth: Wukong avrà 80 boss e sarà più facile del soulslike medio, per un leak

Ad agosto sarà finalmente possibile mettere le mani su Black Myth: Wukong, l'atteso gioco d'azione ispirato ai soulsilke previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Abbiamo più volte visto sezioni di gioco e sicuramente il titolo è promettente, ma non abbiamo ancora una visione chiara di quanto possiamo aspettarci. Ora, un leaker ha condiviso tramite Twitter una nuova speculazione: in Black Myth: Wukong ci saranno circa 160 tipi di nemici e oltre 80 boss.

L'informazione proviene da Lunatic Ignus, leaker che viene reputato credibile quando si parla di giochi di provenienza cinese e in particolar modo per Black Myth: Wukong. Tramite il proprio account Twitter - come potete vedere qui sotto - il leaker afferma che Black Myth: Wukong avrà una modalità Nuovo Gioco + già al lancio (spesso viene introdotta con un aggiornamento, dopo la pubblicazione), svariati finali, circa 160 tipi di nemici, 80 boss e, infine, segnala che questo gioco d'azione sarà leggermente più facile del soulslike medio.

Come sempre, ripetiamo che si tratta solo di un rumor, non di una informazione ufficiale. Per il momento consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze e attendere conferme da parte degli sviluppatori. La speranza è che Black Myth: Wukong venga mostrato tra non molto tempo, magari in occasione del Summer Game Fest (qui tutti i dettagli sullo show).