Red Dead Redemption 2: mod ripristina parte dei contenuti tagliati

Sarete quindi felici di sapere, soprattutto se possedete Red Dead Redemption 2 su PC, che è stata lanciata una mod che ripristina alcuni contenuti tagliati dalla versione finale. Per inciso, stiamo parlando di alcuni dialoghi . Intanto che aspettiamo di saperne di più sull'arrivo della conversione ufficiale di Red Dead Redemption per la piattaforma, dopo 14 anni dal lancio dell'originale su PS3 e Xbox 360 e dopo che è stata ignorata dall'edizione rimasterizzata di più recente pubblicazione, si tratta di un buon motivo per tornare a cavallo.

Nonostante gli anni passati dal lancio, Red Dead Redemption 2 continua a essere molto giocato su tutte le piattaforme, in particolare su PC , dove le mod stanno ampiamente compensando la mancanza di supporto da parte di Rockstar Games, che ha da tempo chiuso i rubinetti e non pubblica nuovi contenuti per il gioco, nemmeno per Red Dead Online , ossia la modalità multigiocatore (acquistabile anche a parte), che giace abbandonata a se stessa.

Dialoghi ripristinati

La mod ripristina alcuni dialoghi

La mod in questione è stata realizzata dall'utente Oxydine e si chiama "Restored Ped Dialogue". È possibile scaricarla da Nexus Mods, il più rilevante sito a livello mondiale per il download di mod.

"I PNG erano originariamente programmati per riconoscerti come membro della banda di Van der Linde in base al tuo livello di fama, una funzione che è stata eliminata dal gioco finale", si può leggere nella descrizione della mod. "Le battute sono ancora presenti nei file, quindi le ho ripristinate. I pedoni diranno cose come 'Sei uno dei ragazzi di Dutch', sia in modo casuale che quando li saluti."

Non parliamo di niente di rivoluzionario, quindi, ma sicuramente l'atmosfera generale del gioco ne trae qualche beneficio. Inoltre fa capire cosa sia stato tagliato in fase di sviluppo, visto che probabilmente i dialoghi erano legati a un qualche sistema più articolato. La mod aggiunge anche delle battute per flirtare con i personaggi non giocanti femminili, inserendo però l'obbligo di essere ben vestiti per farlo. Inoltre non bisogna essere sporchi.