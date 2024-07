La beta di Concord è stata presentata con uno spettacolare trailer

Sony ha pubblicato un trailer per la beta di Concord, che come sappiamo sarà disponibile su PC e PS5 a partire da oggi, 12 luglio, alle 19.00 ora italiana. Potranno accedere ai test non solo gli utenti che hanno prenotato il gioco, ma anche gli abbonati a PlayStation Plus.

Si tratta chiaramente di una scelta che Sony ha compiuto al fine di ottenere il massimo dalla beta, sia in termini di feedback per la verifica delle funzionalità dell'infrastruttura online, sia come strumento promozionale per far conoscere la nuova proprietà intellettuale al maggior numero di persone possibile.

Da questo punto di vista, il trailer riesce senz'altro a comunicare in maniera efficace la frenesia delle partite a Concord, grazie a un montaggio veloce in cui ci si alterna al comando dei vari personaggi e si sperimentano le loro specifiche abilità speciali.