Stellar Blade su PC è una possibilità concreta, secondo gli annunci di lavoro del team Shift Up

Nella parte del sito ufficiale dedicata al reclutamento di nuovo personale il team si rivolge a "chiunque voglia creare un sistema di combattimento per giochi d'azione sviluppati internamente", cosa che sembra proprio essere legata in particolare a Stellar Blade.

Si parla, in particolare, di un combat designer destinato a lavorare allo sviluppo su PC, con richiesta di competenze in "design e data work su PC" ed esperienza nell'ambito Windows in particolare, cosa che ovviamente fa pensare a un possibile lavoro di conversione di Stellar Blade su tale piattaforma, trattandosi del gioco principale del team, oltre a Goddess of Victory: Nikke , che però è già presente su PC.

Come fatto presente da alcuni utenti su Reddit, attraverso delle traduzioni ancora non molto definite di annunci di lavoro in coreano sul sito del team Shift Up , sono emersi degli indizi che sembrano puntare a una versione PC di Stellar Blade , o quantomeno a un interesse dello studio nello sviluppo di software su tale piattaforma.

Non è la prima volta che se ne parla

D'altra parte, che una versione PC di Stellar Blade potesse essere una possibilità concreta era emerso già in precedenza, quando il team aveva fatto presente che nei piani del team c'era uno spostamento alla piattaforma in questione, oltre a un possibile seguito per il gioco.

Nel frattempo, proprio di recente è emerso un post su X che sembra puntare a modalità foto, pose e un costume estivo per Eve, cosa che fa pensare a lavori in corso costanti sul titolo in questione.

Il CEO di Shift Up, Kim Hyung-Tae, aveva riferito in precedenza di non poter commentare le voci su un port di Stellar Blade su PC a causa di "rapporti contrattuali", cosa che fa pensare a un possibile segreto imposto dall'accordo di esclusiva console con Sony.