L'autore di Squid Game spiega perché Thanos il rapper si chiama in questo modo

Squid Game Stagione 2 è uno dei grandi nomi tra le serie TV di Netflix dell'ultimo periodo. Dopo il successo della prima, gli appassionati non vedevano l'ora di scoprire come proseguiranno le vicende dello show. Si sapeva fin dall'inizio che ci sarebbero stati nuovi personaggi, ma almeno uno ha stupito un po' tutti gli spettatori.

L'autore di Squid Game parla di Thanos il rapper

Prima di tutto, precisiamo che Thanos il rapper si ispira effettivamente al personaggio Marvel, non ha solo lo stesso nome "per caso". Il personaggio di Squid Game Stagione 2 ha capelli viola e ha le unghie dipinte per renderle le sue Gemme dell'Infinito.

Parlando con Netflix, il creatore Hwang Dong-hyuk ha spiegato che Thanos è stato chiamato come il personaggio Marvel per fare in modo che gli spettatori lo apprezzassero. È ufficialmente fan-service, in un certo senso.

"Il motivo per cui ho chiamato il personaggio Thanos... Non si addice molto a un rapper come nome, era per renderlo un personaggio che i fan di tutto il mondo potessero amare. Ma sono così grato che stia ricevendo tutto questo amore". Per quanto riguarda la risposta dei fan al personaggio, sembra che la cosa abbia funzionato, dato che Thanos è stato acclamato come uno dei grandi protagonisti della nuova stagione. È diverso da ciò che si è visto nella prima stagione e offre una presenza caotica che rende la seconda stagione un'esperienza complessivamente più dinamica.

Al tempo stesso, però, ci sono state delle critiche, anche legate a dei dietro le quinte. L'attore di Thanos il rapper - Choi Seung-hyun - è stato arrestato per uso di marijuana nel 2017, e il creatore di Squid Game ha parlato con People del fatto che Choi ha assunto un ruolo così importante dopo una lunga pausa dall'industria dell'intrattenimento: "Come forse sapete, l'attore Seung-hyun, circa nove anni fa, è stato coinvolto in uno scandalo sulla marijuana in Corea e non è stato in grado di realizzare alcun progetto negli ultimi nove anni in Corea", ha spiegato il creatore. "E quindi questo è un ritorno dopo una lunga pausa, soprattutto perché interpreta un personaggio che è un rapper e anche qualcuno che si droga".

Vi segnaliamo anche che Squid Game: Unleashed è uno dei cinque giochi Netflix più scaricati di sempre.