Altri team dei PlayStation Studios pare utilizzeranno il Decima Engine di Horizon e Death Stranding 2

In futuro altri team dei PlayStation Studios potrebbero adottare il Decima Engine , il noto motore grafico di Guerrilla Games usato per la creazione di Horizon Forbidden West e Death Stranding 2: On the Beach

Il Decima Engine sarà alla base del prossimo gioco di Sony Bend?

Per chi non lo sapesse, questo engine è stato creato da Guerrilla Games ed è stato utilizzato per la prima volta con Killzone: Shadow Fall nel 2013, seguito da Until Dawn di Supermassive Games e RIGS: Mechanized Combat League di Guerrilla Cambridge. L'engine ha dato sfoggio del suo potenziale con Horizon Zero Dawn nel 2017, uno dei giochi visivamente più impressionanti pubblicati su PS4. Il grande potenziale di questo motore grafico hanno convinto Kojima Productions ad utilizzarlo per la sua prima IP dopo la separazione da Konami, ovvero Death Stranding. Curiosamente solo a questo punto è stato battezzato "Decima Engine", dato che in precedenza non aveva un vero e proprio nome ufficiale utilizzato internamente.

Uno scatto dall'ultimo trailer di Death Stranding 2: On the Beach

Tra i giochi in sviluppo dei PlayStation Studios e studi di terze parti (come Kojima Productions), l'uncio gioco confermato in Decima Engine è Death Stranding 2: On the Beach, ma è lecito supporre che anche altri progetti in corso d'opera stiano sfruttando questo engine. Del resto ciò potrebbe portare dei benefici per gli studi interni di Sony, dato che potrebbe portare a un abbassamento dei costi di sviluppo e permetterebbe ai vari team di condividere tecnologie e know-how. Uno di questi progetti potrebbe essere il prossimo misterioso titolo di Bend Studio, come suggerito dal profilo LinkedIn dell'ex senior game designer Matthew Seymour.