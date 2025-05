Samsung avrebbe perso 400 milioni di dollari per la scelta del chip di Galaxy S25

Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con il lancio della serie Samsung Galaxy S25 , che comprendeva rispettivamente il modello standard, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra, oltre che l'ultrasottile Galaxy S25 Edge, il cui annuncio è previsto per metà maggio. Tra le novità più importanti della serie ricordiamo senz'altro l'adozione dell'ultimo chip top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite , a discapito dei chip Exynos proprietari. Tale scelta sarebbe però costata decisamente cara alla compagnia sudcoreana: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tutti i modelli compresi all'interno della serie Samsung Galaxy S25 condividono un fattore comune, rappresentato dall' adozione del chip Snapdragon 8 Elite , protagonista della maggior parte dei modelli top di gamma di quest'anno, a discapito del chip proprietario Exynos 2500. Samsung ha infatti scelto di puntare su Qualcomm, a discapito dei suoi chip Exynos proprietari, come nel caso del precedente Samsung Galaxy S24 fornito di chip Exynos 2400, nella sua versione europea. Tale scelta non è però stata di certo esente da compromessi economici, con perdite stimate per la compagnia stimate fino a 400 milioni di dollari .

Quando uscirà Samsung Galaxy S26

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per la serie Samsung Galaxy S26, che verrà annunciata con ragionevole certezza a gennaio 2026, per poi essere lanciata subito dopo sul mercato.

Samsung Galaxy S26 (immagine puramente indicativa)

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.