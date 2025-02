Marvel nega che il poster di The Fantastic Four First Steps sia creato con l'IA, ma si vedono persone con 4 dita

Il marketing de The Fantastic Four: First Steps ha preso il via questa settimana con un teaser del trailer di debutto e una serie di poster pubblicati sui social media.

Il poster di The Fantastic Four: First Steps

Il poster in questione - che potete veder qui sotto - non include solo quella mano con quattro dita. I fan hanno segnalato vari dettagli del poster che, secondo loro, suggeriscono l'uso dell'IA generativa nella sua creazione, come i volti duplicati, quelli che non guardano nella direzione corretta e gli arti di dimensioni strane.

Un portavoce di Disney / Marvel nega per l'uso dell'IA ma non ha ancora commentato direttamente l'uomo con quattro dita né ha spiegato cosa sia stato creato il poster, lasciando spazio a varie speculazioni. Le quattro dita potrebbero essere un semplice errore nel processo di post-produzione? Forse il dito mancante era presente nell'immagine originale, ma è stato cancellato senza che il resto della mano venisse modificato con Photoshop per compensarlo. I volti che si ripetono potrebbero non essere necessariamente frutto dell'IA generativa, inoltre. Alcuni suggeriscono che sia il risultato di un banale copia e incolla sullo sfondo. In breve, potrebbe essere semplicemente un lavoro svogliato e poco attento, anche se pare assurdo che una compagnia come Disney non se ne renda conto.

Ricordiamo infine che The Fantastic Four: First Steps ha un primo trailer ufficiale e una data di uscita annunciata da Marvel.