GCC Pokémon Pocket regala 1000 gettoni scambio a tutti, con l'intenzione anche di migliorare la funzione

La funzione di scambio di GCC Pokémon Pocket ha attirato diverse critiche da parte dell'ampia community del gioco e gli sviluppatori sembra abbiano recepito il messaggio, tanto da aver deciso di impegnarsi per migliorare la caratteristica e, a dimostrazione delle buone intenzioni, hanno deciso anche di regalare 1000 gettoni scambio a tutti i giocatori.

"Grazie ancora per i vostri feedback sulla funzione di scambio", si legge nel messaggio, "Mentre continuiamo a studiare modi per migliorare la caratteristica in questione, invieremo 1000 gettoni scambio a tutti i giocatori attraverso il menù regali nell'app".

"Apprezziamo molto la vostra pazienza e il fatto che siete parte della nostra community", si legge inoltre, a dimostrazione di come il team Creatures Inc. e The Pokémon Company abbiano preso alquanto sul serio il fatto di dover migliorare questo aspetto del gioco.